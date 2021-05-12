MediaMarkt, iPhone 12 mini 64GB İçin Büyük Bir İndirim Kampanyası Başlattı

MediaMarkt, iPhone 12 mini 64GB almayı düşünenler için büyük bir indirim kampanyası başlattı. iPhone 12 mini 64GB'ın fiyatı, kısa bir süre için MediaMarkt'ta 2.000 TL indirimli!