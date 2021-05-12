MediaMarkt, iPhone 12 mini 64GB İçin Büyük Bir İndirim Kampanyası Başlattı

MediaMarkt, bugün başlayan ve bayramın ikinci gününe dek devam edecek olan büyük bir iPhone 12 mini kampanyası başlattı. iPhone 12 mini 64GB modeli, 3 gün boyunca MediaMarkt'ta 7.999TL'lik fiyat etiketiyle satılacak.
iPhone 12 mini 64GB, Apple'ın kendi mağazalarında 9.999TL karşılığında satın alınabiliyor. Yani MediaMarkt'ın indirim kampanyasında, iPhone 12 mini 64GB'a 2.000TL'lik bir indirimle sahip olmak mümkün.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamada, 16 Mayıs tarihine kadar seçili küçük ev aletlerinde, giyilebilir teknoloji ürünlerinde, bilgisayarlarda, aksesuarlarda ve bazı akıllı telefonlarda da indirim uygulayacağı belirtildi.
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