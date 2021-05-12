En İyi Pil Ömrü Hangi Telefonda? DxOMark'ın Test Sonuçları Şaşırtıyor!

Samsung'un Galaxy M51'i, pil ömrü konusunda tüm amiral gemisi telefonları geride bırakarak liderlik koltuğuna kuruldu. Peki Galaxy S21 Ultra ve iPhone 12 Pro Max gibi üst seviye modellerde durum ne?

  • Levent Öztürk
En iyi pil ömrü hangi telefonda?

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