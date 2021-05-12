En İyi Pil Ömrü Hangi Telefonda? DxOMark'ın Test Sonuçları Şaşırtıyor!

Samsung Galaxy M51, tek bir şarjla kolayca iki gün dayanabilen 7.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Hatta Galaxy M51'in bataryasının bir günde bitirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu bile söyleyebiliriz. Yeni bir pil testi de, Galaxy M51'in Galaxy S21 Ultra ve yakın zamanda piyasaya sürülen diğer tüm akıllı telefonlardan daha üstün olduğunu kanıtlıyor.
Genellikle kamera testleri ile tanınan DxOMark, artık akıllı telefonların pil ömrünü de test etmeye başladı. Beklendiği gibi, Galaxy M51, DxOMark'ın pil testi tablosunda 88 puanla zirvede yer aldı. Galaxy S21 Ultra'nın Snapdragon 888 sürümü 70 puan alırken, Exynos 2100 versiyonu 57 puan alabildi.
iPhone 12 Pro Max, Galaxy S21 Ultra'dan biraz daha iyi bir şekilde 78 puanla listede dördüncü sırada yer aldı. Bununla birlikte, en son teknolojiye sahip iPhone hala 60 Hz ekran kullanırken, diğer tüm üst seviye Android akıllı telefonlar 120 Hz veya daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlar kullanıyor.
DxOMark tarafından yapılan pil testi, olabildiğince objektif kalmak için bilimsel metodolojiler, bir faraday kafesi ve bir dokunmatik robot kullanıyor. Şirket, bir 3G ağında sesli arama, müzik akışı, çevrimdışı video oynatma, çevrimiçi video akışı (hem hücresel hem de Wi-Fi ağlarında) ve oyun oynama gibi çeşitli kullanım durumlarını test ediyor.
Ayrıca bu test, bir akıllı telefonun pilinden ne bekleyebileceğiniz konusunda genel bir fikir vermek için pil şarj hızlarını da içeriyor. Pil şarjı ve deşarj testlerinden gelen sayılar daha sonra normalleştiriliyor. Tüm testin tamamlanması 6,5 gün sürüyor ve 70'in üzerinde alt test uygulanıyor.
Samsung, Exynos 2100'ü bir önceki ürüne göre çok geliştirmiş olsa da, Galaxy S21 Ultra'nın Exynos sürümü, Snapdragon sürümünden daha az dayanıyor. Şirketin, Exynos çip setlerinin performansını ve güç verimliliğini artırmak için biraz daha çalışması gerektiği görülebiliyor. Exynos 2200 işlemcinin bu yıl içinde AMD grafiklerle sunulacağı ve Exynos 2100'den daha yüksek güç verimliliğine sahip olacağı söyleniyor.
DxOMark'ın batarya test sonuçlarının tamamını, hemen aşağıda görebilirsiniz...
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