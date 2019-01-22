Bir Katlanabilir Cep de Motorola RAZR'dan
Katlanabilir akıllı telefonlar kervanına Motorola da RAZR modeliyle katılacak gibi görünüyor. İşte patent örneği!
- Ercan Uğurlu
Evet, katlanabilir akıllı telefon örnekleri kendini göstermeye başladı. CES 2019'da ortaya çıkan Royale FlexPai, katlandığında bir cüzdanı anımsatırken, açıldığında ise bir tablet biçiminde kullanılabiliyor. Samsung'un da uzun bir süredir bu tip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yakın zaman içinde o modeli de karşımıza göreceğiz. Ancak görünüşe göre Motorola da bu işin bir parçası olma niyetinde. Zira ortaya çıkan Motorola RAZR patenti bunu gösteriyor.
Elbette katlanabilir akıllı telefonlar ilk değil, fakat ekranıyla katlanabilen (bükülebilen) telefonlar sektörde bir ilk. İkinci katlanabilir akıllı telefon akımı diyebileceğimiz bu trend, önümüzdeki sene muhtemelen çok fazla sayıda modeli içine çekecek. Tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi, çok sayıda akıllı telefonu "kapaklı" şekilde görebiliriz.
Hatırlayanlar olacaktır, Motorola 2004 yılında da kapaklı bir RAZR modeli geliştirmiş ve adına da RAZR V3 demişti. Ortaya çıkan yeni RAZR patenti de bu modeli anımsatıyor. Ancak gelecek modelde arka yüzünde menteşe alanları dikkat çekerken, ön yüzde ise yekpare ekran yer aldığını görüyoruz. Yine telefonun arka yüzündeki daire biçimindeki alanlar, kamera ve parmak izi sensörü bölümleri diye düşünüyoruz.
Patentin orijinali 17 Aralık 2018 tarihine dayanıyor. Bu telefon ile ilgili başka bir bilgi ise henüz yok.
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