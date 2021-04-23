Bir kripto para platformu daha kapandı, MASAK hesaplarına bloke koydu

Kripto para platformu Vebitcoin işlemleri durdurduğunu açıkladı. MASAK ise Vebitcoin'in Türkiye'deki hesaplarını bloke etti.

Bir kripto para platformu daha kapandı

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Bir kripto para platformu daha kapandı, MASAK hesaplarına bloke koydu

 

 