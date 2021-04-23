Bir kripto para platformu daha kapandı, MASAK hesaplarına bloke koydu

Kripto para dünyası Thodex olayını konuşurken yeni bir gelişme yaşandı. Kripto para platformu Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu ve işlemleri durdurduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi.
MASAK HESAPLARINA BLOKE KOYDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ise işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. MASAK tarafından Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Başkanlık firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.
THODEX KURUCUSUNUN HESAPLARINA EL KONMUŞTU
Öte yandan Arnavutluk'a gittiği tespit edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Özer'in Türkiye'deki finans kuruluşlarındaki 31 milyon lirasına el konulmuştu.
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