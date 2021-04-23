Gittiği ülke teyit edildi: Thodex'in kurucusuna kırmızı bülten

Kripto para dünyasının bir numaralı gündem maddesi Thodex... Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili Emniyet de açıklama yaptı.