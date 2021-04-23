Gittiği ülke teyit edildi: Thodex'in kurucusuna kırmızı bülten

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı. Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Özer ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.
TRT'nin aktardığı habere göre Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca, Başsavcılığın talimatıyla Özer'in banka hesaplarına da tedbir konuldu.
Habere göre İçişleri Bakanlığı 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Tiran (Arnavutluk) Uluslararası Havalimanı'na giden Özer'in anılan ülkede bulunduğunu da teyit etti.
Adalet Bakanlığı, Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması için Başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakını İçişleri Bakanlığı'na iletti.
Eş zamanlı olarak, Özer'in iadesi ve Arnavutluk'ta tutuklanması için yine Başsavcılık'tan temin edilen belgeler, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerin sonucu bekleniyor.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
Emniyet'ten yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:
Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.
Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır.
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