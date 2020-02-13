Bir Oyun Efsanesi Daha Netflix'e Geliyor!

The Witcher serisi RPG türü için neyse, Resident Evil da korku-gerilim ve aksiyon temalarını sentezleyen, oyun türü için o anlama geliyor. İlk üç Resident Evil, muhteşem hayatta kalma deneyimleri sunuyorlardı. Resident Evil 4-5-6 üçlemesi ise gerilimden ziyade aksiyon türüne evrildi. Chris Redfield ve Leon S. Kennedy gibi birbirinden güçlü figürler, kendilerinden zayıf zombilerle savaşıp sonuca ulaştılar.
Serinin yedinci yapımı ise, bırakın korku-gerilim türüne dönmeyi, oyunculara mutlak bir çaresizlik hissi yaşattı. Resident Evil 7'de, orijinal yapımcı kadronun yanı sıra Silent Hill'den pek çok senarist ve yapımcı yer aldı. Resident Evil 7'nin VR (Sanal Gerçeklik) versiyonu ise tansiyonları zirveye taşıyacak nitelikteydi.
İlk Mortal Kombat filminden ve Death Race serisinden tanıdığımız Paul W. S. Anderson, Resident Evil serisini sinemaya uyarlamaya karar verdi. 6 filmden oluşan seri, toplam 250 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 1,5 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmeyi kolayca başardı. Ne var ki Leon S.Kennedy, Chris ve Claire Redfield gibi karakterler unutulmuş ve yerlerine Nemesis gibi zombileri bile yerden yere vurabilen Alice konulmuştu. Yapım, korkudan ziyade tanrısal güçlere sahip karakterlerin epik savaşına dönüşmüştü.
Şimdi ise işler bir kez daha değişiyor ve Resident Evil, Netflix için uyarlanıyor. Sızan dedikodulara göre Resident Evil TV serisi, Raccoon City yerine Mayfield, Clarfield'de can buluyor. Sızan dedikodulara göre TV serisi, virüsün ortaya çıkışından 26 yıl sonra hayat bulacak. T-Virus'un Capcom tarafından 1978 yılında, oyun konsolları ve Commodore-Amiga'da ortaya çıktığı düşünülürse, Resident Evil TV serisinin 2004 yılında gerçeklikle buluşması bekleniyor. Kısacası Leon S. Kennedy, Chris Redfield ve büyük kötü Albert Wesker dizide buluşacak.
Netflix, spekülasyonlara yanıt vermeyi reddetse de, 2020 yılının son çeyreğinde korku kültü ile buluşmamız büyük ihtimal.
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