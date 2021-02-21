Bir saç tokasıyla ev alınır mı? O şu an bunu deniyor ve çok yaklaştı

ABD'de yaşayan Demi Skipper, bir saç tokasıyla başladığı 'değiş-tokuşlarla' ev sahibi olmayı amaçlıyor... Peki, nasıl?

Saç tokasıyla ev alınır mı? O şu an almak üzere

ABD'de yaşayan Demi Skipper, yabancılarla takas sistemiyle saç tokasından eve ulaşabilmeyi amaçlıyor. Bir yılın sonunda bu hedefine yaklaşmış durumda. Onun hayatını değiştirense izlediği bir video...

Demi, pandeminin ilk dönemlerinde San Francisco'daki dairesinde bir video izlerken 2005 yılında tek bir kırmızı ataştan iki katlı bir çiftlik evine sahip olan Kanadalı blog yazarı Kyle MacDonald'ın hikayesine denk gelmiş. (Kyle MacDonalds yıllar önce internette bir blog açmış ve elindeki kırmızı ataşı herhangi bir şeyle takas etmek istediğini söylemişti. Ataşı zamanla oyuncak, mangal, jenaratör, tatille takas eder. Bu sırada ünlü olur, medyada da yer bulmaya başlar ve takasların boyutu değişir. Son olarak Kanada'da bir mahallenin sakinleri kullanılmayan bir evi restore ederek, Kyle'in elindeki 'rol' karşılığı teklif eder ve Kyle 14. takasında ev sahibi olur)

Demi Skipper, "15 yıl önce Kanada'da bunu yapmış olan adamın hikayesini gördüm. Onunla ilgili her şeyi araştırmaya başladım, başka kimsenin yapmadığını gördüm. Ve bu benim yapabileceğim bir şeymiş gibi geliyordu. Ve çok dürüst olmak gerekirse, eve etraflıca baktım ve şöyle dedim, neyle başlayayım? sahip olduğum en küçük şey?" diyor.

Demi Skipper takaslara tokayla başlamış ve facebook grubu açmış. Bir süre sonra bir kadın takasa olumlu yaklaşır ve tokayı bir çift küpe ile takas eder. Zamanla Skipper, takas karşılığı elektrikli süpürge, Apple TV, bisikletli yemek aracı alır...  Son olarak küçük ahşap bir kabini bir SUV'la takas etmiş. Şu an 28. ticaretini yapıyor.

Skipper, "Ne kadar süreceğini bilmiyorum. 30 Haziran'da 30 yaşıma giriyorum. Keşke bunu 30. doğum günüme kadar alabilseydim. Ama Haziran geliyor. O yüzden göreceğiz. Her ticaret, daha çok şaşırıyorum" diyor.

Skipper, başladığı günden bu yana TikTok'ta yaklaşık 5 milyon kişilik bir gruba da ulaşmış. 

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