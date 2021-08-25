Bir Sitenin Mobil Sürümünü PC'de Nasıl Görebilirsiniz? Açıkladık...

Muhtemelen biliyor olmalısınız ama bilmeyenler için tekrarlayarak başlayalım: Pek çok web sitesi, masaüstü ve mobil olmak üzere iki farklı sürüme sahip. Bu sitelerin cep telefonunuzdan giriş yaptığınızda gördüğünüz hali PC'nizde gördüğünüz halinden çok farklı olabiliyor.
Peki, PC'nizde ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin mobil sürümünün nasıl göründüğünü anlamanın bir yolu var mı? Tabii ki elinize telefonunuzu alıp o siteyi ziyaret edebilirsiniz. Ama bizim bahsettiğimiz, bunu doğrudan PC üzerinden yapmak. Ve iyi haber evet, bunun çok kolay bir yolu var.
İşte size sitelerin mobil sürümlerini masaüstlerinde nasıl görüntüleyeceğinizi gösteren basit bir kılavuz. Bu kılavuzda bahsedeceğimiz adımlar, Google Chrome ve Microsoft Edge'de çalışacaktır.
- İstediğiniz masaüstü tarayıcısında bir web sitesini açın. Bu kılavuz için Chrome'u seçtik ancak Edge'de de aynı adımları uygulamanız mümkün. Sayfa yüklendikten sonra geliştirici araçlarını değiştirmek için F12 tuşuna basın.
- Geliştirme araçları açıldıktan sonra, sağ üst köşedeki küçük cihaz geçiş düğmesini (Toggle device emulation) bulun ve tıklayın.
- Simüle etmek istediğiniz cihazı seçmek için, sol pencerenin üst kısmındaki "Responsive" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekler içeren bir açılır menü açılacak. Alternatif olarak, simülasyonun çözünürlüğünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeniz de mümkün...
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