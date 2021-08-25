Bir Sitenin Mobil Sürümünü PC'de Nasıl Görebilirsiniz? Açıkladık...

Bir sitenin mobil sürümünü PC'nizin ekranında görmeniz mümkün mü? Evet... Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Adım adım açıkladık...

Bir Sitenin Mobil Sürümünü PC'de Nasıl Görürsünüz?

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