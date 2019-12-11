Bir Windows Daha "Öldü"

Destek süresi 10 Aralık itibariyle tamamlanan Windows 10 Mobile, böylece resmi olarak "ölmüş" oldu. Ama bu işletim sistemini, destek alamayacak olsa da kullanmaya devam etmek isteyenler için bir kötü haber daha var: Windows 10 Mobile üzerinde çalışan Office uygulamalarına verilen desteğin de 12 Ocak 2021'de biteceği açıklandı.
Microsoft'un yeni bir destek belgesinde ortaya çıkan bilgiye göre bu tarihten sonra Windows 10 Mobile'daki Office uygulamaları, hata onarımları, güvenlik onarımları ve teknik destek almayacak. Bu tarih gelene kadar uygulamalara yeni işlev eklenmesi de beklenmiyor.
Microsoft'un kullandığı sözcüklerden Office UWP uygulamalarının tamamen mi öleceği, yoksa sadece destek mi almayacağı tam olarak anlaşılmıyor. Ama şunu biliyoruz; Office UWP uygulamaları, tabletlerde kullanılmaya ve bir süre daha destek almaya devam edecek.
Windows 10X gibi kısıtlı işletim sistemleri, Office'i Win32 uygulaması olarak çalıştırabildiğinden, Office UWP'nin Windows 10 Mobile'dan başka kullanıldığı alan pek kalmıyor, bu yüzden uygulamaların geleceği pek parlak görünmüyor.
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