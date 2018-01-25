Bir Windows Phone'da Daha Windows RT Çalıştırıldı!
Windows RT'yi, yeni bir Windows Phone'da daha çalıştırmayı başardılar!
Belki bilmiyorsunuzdur, telefonlar için yapılmamış işletim sistemlerini ne yapıp yapıp telefona yüklemeye kendini adamış koca bir topluluk var. Görünüşe bakılırsa bu işin tutkunları, bir işletim sistemini telefona yüklemek ne kadar zorsa o kadar keyif alıyorlar ve içlerinde bunu başarmak için büyük bir tutku oluyor.
Yakın zamanda Windows 10'un Lumia 830'a yüklendiğini, Windows RT'nin de Lumia 950'ye yüklendiğini görmüştük. Şimdi ise Twitter kullanıcısı @imbushuo, bir Microsoft Lumia 640 XL'de çalışan Windows RT 8.1'in ekran görüntülerini paylaştı.
Ben ismindeki kullanıcı, birkaç güne kadar işletim sistemini bir cihaza nasıl yükleyebileceğinize dair notlar paylaşacağına söz veriyor. Tabi bunlar normal bir kullanıcı için pek işe yarar ve anlamlı şeyler değil. Bunlara sadece havalı ve ilginç olduğu için bakıyoruz.
Bir sonraki adım, ekran yansıtmasının kablolu veya kablosuz şekilde çalışıp çalışmadığını görmek. Böyle bir durumda, cihazın monitöre bağlandığında düşük güçlü bir PC olarak kullanılması mümkün. Sonuçta Windows RT, bazı Windows Mağaza uygulamalarıyla birlikte Office 2013'ün neredeyse tam özellikli sürümlerini sunuyordu.
H. Hüseyin Öztürk
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