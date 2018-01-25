Bir Windows Phone'da Daha Windows RT Çalıştırıldı!

Windows RT'yi, yeni bir Windows Phone'da daha çalıştırmayı başardılar!

Bir Windows Phone'da Daha Windows RT Çalıştırıldı!

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