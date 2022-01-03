Bir Yeni COVID-19 Kararı Daha: Dev Etkinlik 1 Gün Daha Kısa Olacak!

Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) 31 Aralık'ta, ek bir COVID-19 güvenlik protokolü olarak CES 2022'yi bir gün kısaltacağını ve etkinliği 8 Ocak yerine 7 Ocak 2022'de sonlandıracağını duyurdu.
CTA Başkanı ve CEO'su Gary Shapiro, kararı açıklayan duyurusunda, "Dünyanın en etkili teknoloji etkinliği olan CES, ürünleri sergilemek ve nihayetinde hayatımızı daha iyi hale getirecek fikirleri tartışmak için bir buluşma yeri olma taahhüdünde kararlıdır" dedi ve devam etti:
"Fuarı üç güne kısaltıyoruz ve tüm katılımcıların ve tanıtımcıların güvenliği için kapsamlı sağlık önlemleri aldık."
CTA, AT&T, AMD, Mercedes-Benz, BMW, Lenovo, Microsoft gibi birçok büyük isim etkinliğe fiziksel katılım göstermeyeceğini daha önce açıklamıştı. Buna rağmen fuarda yaklaşık 2.200 kişilik bir tanıtımcı kitlesi olacağı düşünülüyor.
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