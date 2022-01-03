Bir Yeni COVID-19 Kararı Daha: Dev Etkinlik 1 Gün Daha Kısa Olacak!

Katılımcıların birer birer katılmaktan vazgeçtiği CES 2022 için bir şaşırtıcı karar daha: Dev etkinlik 1 gün kısaltıldı!

  • Levent Öztürk
CES 2022 İçin Şaşırtan Karar: 1 Gün Kısaltıldı!

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