Elon Musk'ın Dev Uzay Aracı Starship'in Yolculuğu Ertelendi!

Federal Havacılık İdaresi FAA, bu hafta, Starship'in ilk yörünge uçuşu için SpaceX'e fırlatma lisansı vermeden önce önemli bir çevresel inceleme üzerinde çalışmak için ek zamana ihtiyacı olacağını söyledi.
Ajanstan yapılan bir duyuruda, "Gönderilen yorumların yüksek hacmi nedeniyle, danışmanlık taraflarıyla görüşmeler ve istişare çalışmaları yapılacağından dolayı, FAA programda bir güncelleme yaptı" deniyor. FAA, Super Heavy roketi ile uzaya gönderilecek olan Starship için fırlatma iznini 31 Aralık için vermişti. Bu durumda, bir değişiklik olmazsa, bu tarih 28 Şubat 2022'ye ertelendi.
SpaceX, Starship üst aşamasının birkaç test uçuşunu daha önce gerçekleştirmişti, ancak Super Heavy roketi henüz hiç denenmedi. Bu ikili, Musk'ın astronotları Ay'a ve Mars'a götürüp getirmek için kullanmayı planladığı uzay aracını oluşturuyor.
SpaceX erteleme hakkında sorulan sorulara herhangi bir yorum yapmadı.
Musk başlangıçta insanları 2024'te Mars'a indirmeyi hedeflediğini söylüyordu, hatta bu niyetini 2020 aralık ayında tekrar açıklamış ancak tarihi 2026 olarak revize etmişti. Starship'in kullandığı yeni nesil Raptor motorlarının üretiminde bazı sorunlar çıkmış olması nedeniyle bu tarihin tekrar değişme olasılığı da bulunuyor. Bu yılın başlarında Musk, Starship yakında yola çıkmazsa iflas riski ile karşılaşabileceğini de söylemişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın