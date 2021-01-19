Görenlerde Korku Hissi Yaratan "Korkutucu Simge'nin" Hikayesi...

Nükleer kıyamet konulu oyun ya da filmlerde sıklıkla karşımıza çıkan sarı – siyah simge aslında nereden geliyor? Bu simgeyi kim, neden tasarladı? Simge, bize ne anlatmak istiyor? İşte bir simgenin hikayesi...