Bitcoin'de, 2017'den Bu Yana Yapılan En Büyük Güncelleme!

Bitcoin kodu, çok önemli bir güncelleme geçirdi. Bitcoin ağı, uzun süredir üzerinde çalışılan "Taproot" kod yükseltmesini dün erken saatlerde kullanıma sundu. Güncelleme, yeni imzalar aracılığıyla karmaşık işlemler için hem gizliliği hem de güvenliği artırıyor. Bu güncelleme ile Bitcoin ağı artık borsalarda kullanılan güvenlik seviyesine yükselmiş oluyor. Hırsızlar veya meraklılar, olağandışı bir transfer gerçekleştiğinde bunu tespit etmekte artık çok zorlanacaklar.
Taproot güncellemesi, mevcut şifreleme sistemini bıraktığından dolayı, Bitcoin ağının ölçeklemesini de değiştirecek. Kripto para biriminin artan talepleri karşılaması artık daha kolaylaşacak. Bu güncelleme, 2017'den bu yana yapılan en büyük güncelleme olarak görülüyor.
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