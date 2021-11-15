Bitcoin'de, 2017'den Bu Yana Yapılan En Büyük Güncelleme!

Bitcoin'in kodunda 2017'den bu yana yapılan en büyük güncelleme yapıldı. Yeni Bitcoin güncellemesi ile birlikte, güvenlik ve gizlilik seviyesi de artırıldı!

Bitcoin için dev güncelleme geldi!

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