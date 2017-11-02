Bitcoin 7.000 Dolar Sınırını da Aştı!
2017'deki yükselişini sürdüren Bitcoin, bugün yeni bir rekor daha kırdı!
Bitcoin'in 2017'deki durdurulamayan yükselişi sürüyor. Şifreli para birimi bugün 7.000 doları ilk kez geçti.
Bitcoin'in birim fiyatı, popüler borsa Coinbase'te 7.140 dolar seviyesine ulaştıktan sonra 6.888 dolara düştü. Şifreli para biriminin bu seneki performansı ise oldukça sert iniş ve çıkışlarla dolu.
En iyimser Bitcoin hayranlarının bile para biriminin bu sene ulaştığı seviyelere ulaşmasını beklemediği söylenebilir. Bitcoin, 1 Ocak'ta 1.000 dolar seviyesini geçmiş, daha sonra 2013'te ulaştığı 1.216 dolar rekorunu kırmıştı. Bundan sonra olanlar tüm tahminleri alt üst setti. 20 Mayıs'ta 2.000 doları geçen Bitcoin, 4 Ağustos'ta 3.000 dolara, 12 Ağustos'ta 4.000 dolara, 12 Ekim'de 5.000 dolara, 20 Ekim'de ise 6.000 dolara ulaştı.
Bitcoin patlamak üzere olan bir baloncuk mu, yoksa eşsiz bir yatırım fırsatı mı? Cevabı 2017'nin geriye kalan günlerinde görme olasılığımız var.
Zeynel A. Öztürk
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