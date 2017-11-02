Bitcoin 7.000 Dolar Sınırını da Aştı!

2017'deki yükselişini sürdüren Bitcoin, bugün yeni bir rekor daha kırdı!

Bitcoin 7.000 Dolar Sınırını da Aştı!

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