Bitcoin'e Elon Musk darbesi: Tesla Bitcoin ile Ödeme Almayı Durdurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in çevreye verdiği zararı gerekçe göstererek şirketinin Bitcoin ile ödeme almayı durdurduğunu açıkladı.

Bitcoin'e Elon Musk darbesi

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