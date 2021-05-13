Bitcoin'e Elon Musk darbesi: Tesla Bitcoin ile Ödeme Almayı Durdurdu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Bitcoin ile satış yapmayacaklarını duyurdu. Musk, "Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz" dedi. Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını da sözlerine ekledi. Elon Musk'un tweetinin ardından Bitcoin yüzde 18 düşerek 46 bin dolar seviyelerine kadar indi, ardından 50 bin dolar seviyelerine geldi.
Daha önce twitter'a profil açıklamasına Bitcoin etiketi koyan, şubat 2021'de Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyuran Elon Musk, 24 Mart'ta twitter hesabından paylaştığı mesajda "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" demişti.
Elon Musk'tan bu kez farklı bir tweet geldi. Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı. Elon Musk'ın tweeti şöyle:
"Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe duyuyoruz.
Kripto paranın birçok düzeyde gelecek vadeden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.
Tesla herhangi bir Bitcoin'ini satmayacak ve ayrıca madencilik için sürdürülebilir enerjiye geçilir geçilmez, ödemeler için tekrar kullanmayı planlıyoruz. Bitcoin'in kullandığı enerjinin enerjinin %1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz."
Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın