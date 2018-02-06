Bitcoin Gibi Değerlenebilecek 5 Dijital Para!
Dijital para dünyasında Bitcoin'in geçilmesi belki zor, ancak bu 5 alternatif dijital paranın bizce şansı var!
Dijital paralar, yatırımcıları kızdırmaya devam ederken bu zor zamanlarda yeni milyonerlerin oluşmasına yardımcı oluyor. Bitcoin sanal para birimlerinde en baskın güce sahip olsa da, Ethereum, Ripple gibi popüler ve yaygın sayılabilecek sanal para birimleri de var.
Bunların sonrasında binlerce çok daha az bilinen para birimleri geliyor. Piyasa değerleri çok düşük olan bu dijital para birimlerinin bazıları, zaman içinde değerini kat kat artırabilir.
Aşağıda yükselme potansiyeli bulunan 6 aday dijital parayı sıraladık. Ancak her zaman olduğu gibi uçuculuğu yüksek olan bu alanda yatırım yapmanın riskinin tamamen size ait olduğunu hatırlatalım.
1. Bitcoin Cash (BCH): Ağustos 2017'de orijinal Bitcoin'den ayrılan Bitcoin Cash, bugün 28 milyar piyasa değerine sahip. 1MB'lık blok boyutunu genişleten ve ağı rahatlatmayı amaçlayan Bitcoin Cash, gerçek dünyadaki alışverişlerde kullanılmayı amaçlıyor.
2. Litecoin (LTC): 2011'de eski Google mühendisi tarafından oluşturulan Litecoin, şu an 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Litecoin'in kullandığı Scrypt algoritması, Bitcoin'in temel aldığı SHA-256'dan daha hızlı çalışıyor ve bu sayede aktarımlar daha hızlı ve ucuz gerçekleşiyor.
3. Monero (XMR): Açık kaynak kodlu bu dijital para, CryptoNote algoritmasını temel alıyor ve her iki dakikada yeni bir blok ekliyor. Monero'nun gizlilik, ASIC madenciliğine karşı dayanıklılık gibi özellikleri de var.
4. IOTA (MIOTA): İsmini "Internet Of Things Application"dan alan IOTA, blockchain yerine Tangle adını verdiği alternatif bir yaklaşımdan faydalanıyor. IOTA'da bir para transferinin gerçeklemesi için kullanıcının ağa katılması gerekiyor ve bu, en son iki transferi onaylayarak yapılıyor. IOTA bu sayede para transferlerini ücretsiz hale getiriyor. IOTA bu özellikleriyle dijital para dünyası olgunlaştığında kendisine iyi bir yer edinebilir.
5. Cardano (ADA): 2017'de yayınlanan Cardano, blockchain tabanlı bir dijital para ve yönetmelikler, gizlilik ve merkezsizleşme arasında bir denge kurmayı amaçlıyor. Ouroboros 'Proof of Stake' (PoS) sayesinde hızlı transferlere izin veren Cardano, piyasa değeriyle beşinci sıraya yükseldiğine göre şimdiye kadar doğru işler yapmış olsa gerek.
Zeynel A. Öztürk
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