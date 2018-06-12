Bitcoin hırsızları fiyatları düşürdü
Bitcoin, yaşanan büyük bir hack olayının ardından ciddi bir düşüş yaşadı...
Her ne kadar bitcoin'in önümüzdeki yıllarda çok yüksek değerlere ulaşacağı söylense de, şu anda ünlü kripto para birimi için durum o kadar da iyi gözükmüyor. Güney Koreli kripto para borsası Coinrail, Pazar günü hackerlar tarafından hedef alındı ve bitcoin'in fiyatı, iki ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Ayrıca Coinrail tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre kaynaklarının sadece yaklaşık olarak %30'unun çalındığını, geri kalanların güvenli bir şekilde depolandığı belirtiliyor. Her ne kadar bu hırsızlığın tam bilançosu belli olmasa da, Güney Koreli haber kaynağı Yonhap News'in tahminlerine göre 37.2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Kripto para borsası da bu andaki hasarı doğrularken tüm kaynakların kilitlendiğini, hizmet dengelenene kadar güvenli bir şekilde saklanacaklarını ve mümkün olan en kısa zaman içerisinde tekrar aktif hale geleceklerini duyurdu.
Ancak firma, henüz tüm detayları vermeyi uygun görmüyor ve bunun araştırma ve incelemeleri etkileyebileceği ihtimalini belirtiyor.
Hack'in ardından bitcoin fiyatı Pazar günü %10 düşerek 6600 dolara ulaştı. Ancak o zamandan bu yana fiyat bir miktar artarak 6768 dolara ulaştı. Diğer kripto para birimleri de büyük miktarlarda kayıp yaşadıklarını belirtiyorlar.
Tabi ki bu, kripto para birimlerinin karşılaştıkları ilk siber saldırı değil. Birkaç ay önce de İzlanda'daki maden sunucularından 600 bitcoin çalınmıştı ve bu hırsızlık "Büyük Bitcoin Soygunu" olarak tanımlanmıştı...
Levent Öztürk
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