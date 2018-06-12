Bitcoin hırsızları fiyatları düşürdü

Bitcoin, yaşanan büyük bir hack olayının ardından ciddi bir düşüş yaşadı...

Yaşanan hack'in ardından Bitcoin düşüşe geçti ama

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

EN GÜZEL KARNE HEDİYELERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Kayaların İçinde Dahi Sorunsuz WiFi
Microsoft, Beş Oyun Stüdyosu Satın Aldı!
Hangi iPhone'u Almalı?
Büyük fuarın hemen öncesinde Hitman 2 duyurusu
Sıcak Havalarda Telefonunuza İyi Bakın

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir