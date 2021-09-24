Bitcoin İçin Bir Dev Adım Daha: Twitter da Bitcoin'e "Evet" Dedi!

Bitcoin ve kripto para birimleri hayatımızı istila etmeye devam ediyor. Son olarak Twitter, platformunda Bitcoin ile bağış yapılmasına izin vereceğini duyurdu!

Twitter da Bitcoin'e "Evet" Dedi!

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