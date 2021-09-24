Bitcoin İçin Bir Dev Adım Daha: Twitter da Bitcoin'e "Evet" Dedi!

Twitter, kullanıcıların platformdaki içerik oluşturuculara Bitcoin kullanarak bağış yapabilmelerine izin vereceğini duyurdu. Bir blog gönderisinde Twitter, bağış (ya da bahşiş) özelliğini herkese genişlettiğini ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere daha fazla ödeme seçeneği eklediğini söyledi. Şirket, kullanıcıların Bitcoin Lightning Network üzerine kurulu bir ödeme uygulaması olan Strike'ı kullanarak Bitcoin ödemeleri yapmasına izin verecek. Bitcoin ile ödeme alabilmek için kullanıcıların bir Strike hesabı oluşturmaları ve Strike kullanıcı adlarını Twitter'a eklemeleri gerekecek. Şu anda Strike, El Salvador ve ABD'de kullanılabiliyor.
Twitter ürün yöneticisi Esther Crawford, konu hakkında şunları söyledi: "Herkesin ödeme almak için alternatif yollara erişmesini istiyoruz. Daha fazla insanı ekonomiye katılmaya teşvik eden ve insanların birbirlerine sınırların ötesine ve mümkün olduğunca az sürtüşmeyle para göndermelerine yardımcı olan dijital para birimleri, oraya ulaşmamıza yardımcı oluyor." Crawford ayrıca, mikro blog platformunun NFT'leri sergilemenin yollarını araştırdığını da sözlerine ekledi.
Son olarak Twitter, daha önce engellemiş olduğunuz hesaplara benzer hesapları engelleme, kendinizi bir konuşmadan çıkarma ve rahatsız edici kelimeleri filtreleme yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi yeni güvenlik özelliğini duyurdu.
Şu anda Twitter, yalnızca Bitcoin kullanarak bağış alma özelliğini kullanıma sunuyor ve bu özellik şimdilik iPhone'lar için geçerli olacak. Şirket, bu yeniliği Android kullanıcılarına gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın