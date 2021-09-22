Mining (Kripto Para Madenciliği) Nedir? Nasıl Yapılır, Türleri Nelerdir?

Bitcoin gibi kripto paraların iyice hayatımıza girmesi ile birlikte, kripto para madenciliği (mining) de merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki madencilik tam olarak nedir? Madencilik nasıl Yapılır ve madencilik türleri nelerdir?