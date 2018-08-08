Bitcoin madenciliği muazzam hızla büyüyor...
Bitcoin gerilerken, madencilik işlemleri son hızla büyümeye devam ediyor...
Bitcoin'in 2017 yılındaki hızlı büyümesini takip eden bu yıl şimdilik oldukça sessiz bir şekilde ilerliyor ve bitcoin değeri de 6500 dolar civarına kadar inmiş durumda. Ancak buna rağmen hash hızı – temel olarak var olan madencilik miktarı – bu yılın başından beri %155 artmış durumda. Kısacası bitcoin'e olan güvenin devam ettiği söylenebilir.
Cryptoslate'in söylediğine göre hash hızının bu kadar artmasının sebebi, her blok için sunulan 12.5 bitcoin ödülünün yaklaşık 78000 dolara denk gelmesi ve madencilerin bu sistemden mümkün olduğunca faydalanmak istiyor olmaları. Ancak bu büyük ödül varlığını çok sürekli korumayacak. 25 Mayıs 2020 tarihinde, yani bir sonraki "yarılanma" tarihinde blok ödülleri 6.25 bitcoin'e veya şu andaki fiyat ile 39000 dolar civarına düşecek. Bu yüzden de mümkün olduğunca fazla bitcoin madenciliği yapmak için bir yarış bulunuyor.
Ayrıca Bitcoin'i çevreleyen sakinleşmeye rağmen hâlâ iyimser olan pek çok kişi bulunuyor. Örneğin Tesla, Skype ve Hotmail'e erken yatırım yapan isimlerden teknoloji yatırımcısı Tim Draper, Nisan ayında yaptığı açıklamada bitcoin'in 2022 yılına kadar 250000$ değerine ulaşacağını söylemişti. Neyse ki kendisi bu durumdan faydalanmak için 30000 btc sahibi olarak konumunu koruyor.
Square ve Twitter lideri Jack Dorsey de önümüzdeki 10 yıl içerisinde bitcoin'in tek küresel para birimi olacağını söylemişti.
Levent Öztürk
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