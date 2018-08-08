Bitcoin madenciliği muazzam hızla büyüyor...

Bitcoin gerilerken, madencilik işlemleri son hızla büyümeye devam ediyor...

Bitcoin madenciliği son hızla büyüyor...

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