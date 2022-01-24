Bitcoin ve Kripto Paralardaki Büyük Düşüş İnanılmaz Boyutlara Ulaştı!

Bitcoin, Kasım ayında ulaştığı rekor seviyeden bu yana, değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Pazartesi sabahı aşağı yönlü düşüşüne devam eden Bitcoin'in değeri haber yayına hazırlanırken 35.000 doların altına kadar gerilemişti. Bu da, Cuma gününden beri yaklaşık yüzde 10'luk değer kaybı anlamına geliyor.
CNBC'ye göre Bitcoin, hafta sonu düşen birçok dijital paradan sadece biri ve kripto para piyasası bir bütün olarak son 24 saatte yaklaşık 130 milyar dolar değer kaybetti. Aralık ayının büyük bölümünde 4.000 dolar civarında tutunan Ethereum ise, yine haber yayına hazırlanırken 2.200 dolar seviyesindeydi.
Piyasanın aşağı yönlü hareketi, ABD Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırabileceği ve faiz oranlarını yükseltebileceği sinyalini vermesiyle birlikte hız kazanmış gibi görünüyor. The Wall Street Journal'a göre, kripto para birimleri ve teknoloji şirketi hisseleri de dahil olmak üzere, riskli varlıklarda geniş bir pazar satışı yaşandı.
Geçen hafta, Federal Rezerv ayrıca bir merkez bankası dijital para biriminin veya CBDC'nin potansiyel faydalarını ve risklerini inceleyen, uzun zamandır beklenen bir rapor yayınladı. Dijital para konusunda net bir tavır alınmasa da, raporda kripto para birimleri popülerlik kazandıkça hükümetin dijital varlıklara artan ilgisini ve endişesini yansıtıyordu.
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