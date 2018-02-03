Bitcoin'i Yasaklamıyor; Kontrol Altına Alıyorlar!

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri hakkında hükumetlerin aldığı sert önlemlere bir yenisi daha ekleniyor!

Güney Kore, Bitcoin'i Sadece Denetim Altına Alacak

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