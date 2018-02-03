Bitcoin'i Yasaklamıyor; Kontrol Altına Alıyorlar!
Bitcoin ve diğer kripto para birimleri hakkında hükumetlerin aldığı sert önlemlere bir yenisi daha ekleniyor!
Güney Kore daha önce kripto para birimleri ile ticareti yasaklamayı düşündüğünü açıklamıştı. Ancak hükumetin yeni yaptığı açıklama, kripto yatırımcıların içini rahatlatacak. Vergi kaçakçılığı yüzünden ülke ekonomisinin sarsılması, hükumetin kripto para ticaretini yasaklamayı düşünmesine sebep olmuştu, ancak yeni açıklama sadece daha sıkı bir denetim olacağını söylüyor.
Güney Kore maliye bakanı Kim Dong-yeon yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gümrük servisi, hükümet görev gücünün bir parçası olarak cryptocurrency'den yararlanan yasadışı döviz ticaretine yakından bakıyor." Bakanlığın araştırmalarına göre 637 milyar won (596 milyon dolar) miktarında döviz suçları işlendi ve kripto paralar bu sayının büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.
Yolsuzluk örneklerinden birinde, yasadışı bir döviz bürosu sakinlerden "elektronik cüzdan" parası şeklinde 1.7 milyar won (1.59 milyon dolar) alıp yurtdışında ortak bir temsilciye devretti. Aracı daha sonra paralarını ödedi ve parayı o ülkedeki müşteriler arasında dağıttı.
Güney Kore'de sadece lisanslı bankalar ve aracılar döviz hizmetleri sağlayabiliyor. Eğer bir şirket ya da birey aynı anda 3.000 dolardan fazla parayı hareket ettirirse, bu işlemin belgelenmesi ve yetkililer tarafından doğrulanması gerekiyor. Şimdilik kripto para birimleri üzerine nasıl denetimler gelecek bilinmiyor, ancak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçların azalması için bazı sert kararlar alınmak üzere.
Son zamanlarda yaşanan bu olaylar, Bitcoin'in sadece Ocak ayında %27.1 oranında düşmesine sebep oldu. Ayrıca geçen hafta Tokyo'da bulunan Coincheck şirketinden 500 milyon dolar çalınması da piyasayı sarstı.
Ali Ruhi Öztürk
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