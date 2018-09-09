Bixby'e Üçüncü Parti Uygulama Desteği Geliyor!
Samsung, sanal asistan Bixby'nin en önemli sorunlarından birine çözüm getiriyor
Samsung'un, sanal asistan girişimi olan Bixby'den yüzü bir türlü gülmedi. Kullanıcıların Bixby'i kullanması için her türlü yoldu deneyen Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemisi telefonlarına Bixby için özel bir fiziksel buton dahi ekledi, ancak bu tüm kullanıcıları fiziksel tuşu "daha kullanışlı" yapmak için tekrar programlamaya yöneltti.
Bixby'nin başarısızlığının birçok sebebi var, ancak bunlardan belki de en önemlisi Bixby'in Google veya Amazon'un sanal asistan yazılımları gibi üçüncü parti yazılımlara entegre çalışma yeteneğine sahip olmaması. CNBC raporlarına göre, bu durumun farkında olan Samsung, Bixby'i üçüncü parti geliştiricilerine açıyor.
Samsung'un mobil bölüm başkanı Dj Koh, Samsung'un geliştiricilere bu iş için bir SDK (yazılım geliştirme paketi) ve bir API (uygulama işlem arayüzü) sağlayacağını açıkladı. Bu şekilde geliştiriciler, uygulamalarını Samsung'un dijital asistanı ile çalışabilecek şekilde kodlayabilecek. Samsung'un Bixby için sunacağı yazılım geliştirme paketleri ise Kasım'da yayımlanacak ve Samsung her bir yılın Kasım ayında -Apple, Google ve Facebook'un yapıyor olduğu gibi- bir geliştirici konferansı düzenleyecek.
Koh ve ekibi, Bixby'nin üçüncü parti geliştiricilere açılması ile kendini çok daha hızlı geliştireceğini ve kullanıcılar tarafından tercih edilmeye başlayacağını umuyor olabilir; ancak Google, Apple ve Amazon'ın sanal asistanları olan Google Assistant, Siri ve Alexa bugün oldukça ileri bir konumda. Samsung, Galaxy Note 9'u piyasaya sürdüğü sırada Bixby üzerinde geliştirmeler yapıldığını açıklamıştı, ancak Bixby, daha en basit komutlarla bile sorunlar yaşıyor olması ile biliniyor. Bu problem, üçüncü parti geliştiricileri ile çözülebilecek bir sorun değil.
Çoğu çevre tarafından sanal asistan sahnesinde Bixby için artık çok geç kalınmış olunabileceği düşüncesi hakim fakat açıkça görülüyor ki Samsung, henüz dijital asistan yarışında pes etme niyetinde değil.
Doğan Kürşat Aktaş
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