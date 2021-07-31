Black Widow'un Güzel Yıldızı Scarlett Johansson'dan Çok Ses Getirecek Dava

Black Widow filminin güzel yıldızı Scarlett Johansson, Disney'e stratejisi nedeniyle çok ses getirecek bir dava açtı!

  • Ercan Uğurlu
Scarlett Johansson, Disney'e Dava Açtı

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