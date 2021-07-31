Black Widow'un Güzel Yıldızı Scarlett Johansson'dan Çok Ses Getirecek Dava

Güzel yıldız Scarlett Johansson'ın adı şu sıralar Black Widow filmindeki başarısı ile adı bir hayli anılıyor. Ancak ortaya çıkan bir tatsızlık, filme gölge düşürmüş gibi. Black Widow (Karadul) filminin yıldızı Scarlett Johansson, Disney'e dava açmış. Davanın sebebi ise, Disney'in filmi, sinemalarla eşzamanlı olarak Disney+'ta da yayınlama kararı alması.
Disney'in Scarlett Johansson ile yaptığı film sözleşmesinde, Black Widow'un sinema salonlarında, yani fiziksel platformda yayınlayacağı maddenin yer almasına karşın, Disney'in filmi vizyona girmesiyle eşzamanlı olarak Disney+'ta da yayınlamaya kalkması sinirleri germiş durumda. Bunun sonucunda ise Scarlett Johansson çareyi mahkemeye başvurmakta bulmuş.
Disney'in yaptığı bu hareketin, filmin gişe hasılatını olumsuz yönde etkilediğini düşünen Scarlett Johansson, buradan hareketli kendi gelirinin de olumsuz etkilendiğini öne sürüyor. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak? Bu arada filmi izlediniz mi? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın!
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