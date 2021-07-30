Spotify'dan Yeni Bir Rekor Daha Geldi: Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi!

Dünya'nın en çok sevilen müzik akış servislerinden Spotify artık 365 milyon kullanıcıya sahip ve bu kullanıcılardan 165 milyonu, servisi paralı olarak kullanıyor. Geriye kalanlar ise reklamlarla desteklenen ücretsiz sürümünden müzik dinlemeyi tercih ediyor.
Bu rakamlar hem oldukça yüksek, hem de 2020'den bu yana para ödeyen kullanıcılarının sayısının yüzde 20 artmış olması, Spotify'a olan ilginin gün geçtikçe arttığını gösteriyor.
Rakamlar Spotify'ın daha fazla kullanıcı ve ödeme yapan abone kazanmanın yanı sıra, podcast'lerinin popülaritesinin arttığını ve aktif kullanıcı dinlemesinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Akış hizmetinin yoğun bir şekilde kullanıldığı göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil. Son birkaç yılda podcast şovlarına, yeteneklere ve teknolojiye yatırım yapan Spotify, bu başarıyı hak etmek için elinden gelen çalışmayı yapıyor gibi görünüyor.
Spotify'ın bir sonraki hedefinin yıl sonuna kadar 40 milyon ek kullanıcı bularak 400 milyon çizgisine ulaşmak olduğu açıklandı. Rekabetin de paralel olarak attığı akış hizmetleri dünyasında, bunu başarıp başaramayacağını hep beraber göreceğiz.
Spotify en popüler olarak kullanılan müzik akış servisi. 2020 rakamlarına göre rakipleri Apple Music'in 60 milyon abonesi, Amazon Music'in ise 55 milyon abonesi bulunuyor.
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