BlackBerry'nin 1 Numarası Sessizliğini Bozdu; İddialı Açıklamalar Yaptı

John Chen, çevrimiçi gerçekleşen BlackBerry Güvenlik Zirvesi'nin açılış konuşmasında BlackBerry'nin son yedi yılda dünyaca ünlü bir telefon şirketinden dev bir yazılım şirketine dönüşürken geçirdiği evrimi özetledi.
Chen, "yedi yıl önce, bir güvenlik yolculuğuna başladık. O dönemde, güvenlik özellikleri ve işlevsellikleriyle ünlü olan çok sayıda telefonumuz vardı. Ancak biz bunu değiştirdik" dedi. Yaptığı konuşmada geçtiğimiz 12 ayda BlackBerry'nin güvenlik sektöründeki güçlü büyümesini sürdürdüğünü ve Cylance'ın tam entegrasyonunun tamamlandığını belirtti. Şirketin "çok sağlam" bir birleşik şifreleme sistemi oluşturduğunun da altını çizdi. Chen, bu tür bir büyümenin, şirketin "her yerden çalışmanın yeni gerçekliğine" hizmet etmek için iyi bir konumda olduğu anlamına geldiğini belirtti: "Uzaktan çalışma kavramı, verilerin neden güvenli olması gerektiğini, kullanıcıların sistemi tanıyıp girmesinin neden belli kurallara bağlanmasının şart olduğunu bize her an gösteriyor. Tüm veriler aynı değil, bu verilere herkesin serbestçe ulaşamaması gerekiyor. Kimlik doğrulamanın evrimi bu karmaşık bağlantılarla paralel olarak yürüyor."
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