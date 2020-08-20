Blackberry, (Bir Kez Daha) Geri Dönmeye Hazırlanıyor

Son birkaç senedir genellikle düşüş çizgisinde olan BlackBerry, 2017'de TCL ile yaptığı lisans anlaşmasıyla KeyOne ve KEY2 gibi telefonları ortaya çıkarmış ve az da olsa dikkat çekmişti. Lisans anlaşmasının bu senenin başlarında sona ermesi ve yenilenmemesi, BlackBerry markasını artık görmeyebileceğimiz anlamına geliyordu.
Ancak BlackBerry'nin telefonlarının tamamen ölmesine izin vermediği ortaya çıktı. Güvenlik firması OnwardMobility ile anlaşan BlackBerry, 2021'de yeni bir BlackBerry telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Ortaklık, Tayvanlı üretici Foxconn'un bağlı kuruluşlarından biri olan FIH Mobile'ı da içeriyor. FIH Mobile, OnwardMobility'nin "katı kuralları" altında telefonları tasarlamaktan sorumlu olacak.
Yeni telefonların hakkında, 5G'yi destekleyeceği dışında çok şey bilinmiyor. Duyuru, BlackBerry'nin en önemli özelliklerinden fiziksel klavyenin yeni telefonlarda bir biçimde bulunacağını da doğruladı. Yeni BlackBerry'lerin hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için muhtemelen biraz beklememiz gerekecek.
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