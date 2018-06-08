BlackBerry Key2 Resmi Olarak Tanıtıldı
BlackBerry'nin fiziksel klavyeli ve Android'li yeni telefonu Key2 resmi olarak tanıtıldı. İşte özellikleri ve fazlası...
BlackBerry, gelen sayısız sızıntı ve söylentinin ardından, merak edilen fiziksel klavyeli yeni telefonu Key2'yi tanıttı. Telefon, ilk modeli olan BlackBerry Key One gibi Android işletim sistemi ile çalışıyor. Ama bu kez kutusundan, Android 8.1 Oreo ile çıkacak.
"Bir ikonun yeniden doğuşu" sloganıyla tanıtılan Key2, gücünü Qualcomm Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı, bu yonga setine eşlik ediyor.
Quick Charce 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen Key2, 3.500mAh kapasiteli bataryaya sahip. BlackBerry'nin iddiası, bu bataryanın "normal" kullanımda 2 gün yeteceği yönünde.
Fiziksel klavye, Key One'a oranla yüzde 20 daha büyük. Bu da, tuşların biraz daha kullanışlı olması anlamına geliyor. Telefonun ekranı ise 4.5 inç büyüklüğünde ve 1.620x1.080 çözünürlük sunuyor.
Her biri 12 megapiksel çözünürlükte çift arka kameraya sahip Olan BlackBerry Key2'nin fiyatı, depolama seçeneklerine göre 649 dolardan başlıyor ve telefon için şu anda ön sipariş verilebiliyor.
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