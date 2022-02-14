BlackBerry Markalı Yeni 5G telefon Hayali, Şimdilik Suya Düşmüş Olabilir!

BlackBerry'nin lisans haklarının sahibi olan Teksaslı şirket OnwardMobility'nin yaptığı açıklamalar, gerçekten yeni bir Blackberry 5G telefon ile karşılaşabileceğimize işaret ediyordu. Ancak yeni bir haber, aylarca ve aylarca süren sessizliğinin ne anlama geldiğini söylüyor: Bu telefon gerçek olmayabilir!
Bu bilgi, OnwardMobility'deki kaynaklarına atıfta bulunan Crackberry'den geliyor. Görünüşe göre "OnwardMobility ve BlackBerry 5G klavyeli telefon rüyası öldü" ve bu "ölüme" neyin sebep olduğu belli değil. Ancak Blackberry CEO'sunun, şirketi cep telefonlarından tamamen uzaklaşmak istediği düşünülüyor.
AndroidPolice ise, devam eden çip ve tedarik zinciri sorunlarının OnwardMobility'nin yeni bir BlackBerry telefon üretmemesini engellemiş olabileceğini söylüyor.
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