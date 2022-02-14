BlackBerry Markalı Yeni 5G telefon Hayali, Şimdilik Suya Düşmüş Olabilir!

BlackBerry markalı bir 5G telefonun yolda olduğu iddiaları, markanın hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ana görünüşe göre bu hayal, en azından uzunca bir süre gerçeğe dönüşemeyecek!