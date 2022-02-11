Kara Şahinler Otonom Oluyor: Pilotsuz Uçuş Testleri Başarıyla Sonuçlandı!

ABD Savunma Bakanlığı'nın deneysel araştırma ajansı DARPA'dan bu hafta yapılan bir duyuruda, UH-60A Black Hawk helikopterlerin 5 Şubat 2022'de Kentucky'deki Fort Campbell'deki ABD Ordusu karargahında 30 dakikalık mürettebatsız bir uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Daha sonra, tamamen otonom bir uçuş daha gerçekleştirildi.
Helikopter, Aircrew Labor Kokpit İçi Otomasyon Sistemi (ALIAS) olarak bilinen bir teknolojiyi kullanarak otonom uçuşu gerçekleştirdi. DARPA, Sikorsky ile birlikte geçen yıl "denetimli" bir otonom test uçuşu gerçekleştirmişti, ancak bir şeyler ters giderse diye pilotlar hala helikopterin içindeydi. Ancak şimdi, helikopterler uçuşlarını çok az insan müdahalesi ile tamamlayabildi.
İnsansız Black Hawk helikopterinin uçuşunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
DARPA, ALIAS teknolojisini daha önce sabit kanatlı uçaklarda kullanmıştı. İleriye bakıldığında, bu tür otonom uçuş teknolojisinin yarının savaş alanlarında devrim yaratacağı tahmin ediliyor. DARPA'nın Taktik Teknoloji Ofisi program yöneticisi Stuart Young yaptığı açıklamada, "Azaltılmış iş yükleri ile pilotlar helikopteri uçurmak yerine görev yönetimine odaklanabilir" dedi ve devam etti: "Bu otonom yazılım ve donanım birlikteliği, uçmayı hem daha akıllı hem de daha güvenli hale getirecek."
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