BlackBerry'den IFA 2017'ye Özel Tanıtım!
BlackBerry, son olarak piyasaya sunduğu akıllı telefonu KEYone'dan sonra, IFA 2017 için de büyük sürprizler hazırlıyor!
BlackBerry, bundan çok da uzakta olmayan bir süre önce yeni akıllı telefonu KEYone'ı tanıtmış ve kullanıcılara sunmuştu. Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni telefonu KEYone'ı tanıtan BlackBerry, klasikleşmiş QWERTY klavyesi ve sağlam kasasıyla, o eski BlackBerry tadını özleyenlere güzel bir sürpriz yapmıştı. Kanadalı şirket, görünüşe göre buna IFA 2017'de de devam edecek gibi.
BlackBerry, yayınladığı 14 saniyelik videoda, çok fazla bilgi vermiyor. Videoda yalnızca siyah rengin farklı şekillerde ekranı boyadığını görüyoruz. Ekranda beliren "BlackBerry KEYone" yazısı ise, akıllara yeni bir KEYone telefonu gelebileceği ihtimalini getiriyor. Veya yeni bir "siyah" model.
Aslında BlackBerry, bu ay içinde KEYone'ın siyah renkli sınırlı sayıda üretilmiş modelini yalnızca Hindistan için satışa sunmuştu. Belki de Kanadalı şirket, IFA 2017'deki konferansında, bu sınırlı sayıda ve şimdilik yalnızca Hindistan'a özel olan modelin, diğer bölgelere de geleceğinin müjdesini verecek. Henüz bilmiyoruz. Neyse ki öğrenmemize çok fazla zaman kalmadı. Zira IFA 2017, 1 Eylül'de başlayacak.
Ercan Uğurlu
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