BlackBerry'den IFA 2017'ye Özel Tanıtım!

BlackBerry, son olarak piyasaya sunduğu akıllı telefonu KEYone'dan sonra, IFA 2017 için de büyük sürprizler hazırlıyor!

BlackBerry, IFA 2017'ye özel tanıtım!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Crystal Otelleri'nden özel bir tatil fırsatı!

İlk 2 ay %50 indirim için hemen abone olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Spotify, Xbox One'a Geldi!
Samsung, Web Tarayıcısını Diğer Android'lere Yayınladı!
BlackBerry'den IFA 2017'ye Özel Tanıtım!
İşte Samsung'un Galaxy Note 8 Satış Planları
iPhone 8 ve iPhone 7S, Üç Yeni Videoyla Sızdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir