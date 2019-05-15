Blak Mirror 5.Sezon Fragmanı Geldi!

Black Mirror'ın beşinci sezon fragmanı, içerdiği sürprizlerle birlikte resmi olarak yayınlandı!

  • Barış Terun
Blak Mirror'ın 5.Sezon Fragmanı!

Black Mirror, yeni sezonunda fazlasıyla korkutucu bir senaryoyu ekranlara taşıyacak. Seri, şu soruya, senaristlerin zihni vasıtasıyla cevap verecek: "Ya akıllı telefonlar, saf kötülükle harmanlanmış cihazlar olsaydı ve hayatımızı buna göre şekillendirselerdi?"

Baş rollerinde  Andrew 'Moriarty' Scott, Topher Grace, Anthony Mackie ve sansasyonel figür Miley Cyrus'un bulunduğu iki dakikalık fragman bize pek çok ipucu veriyor. Akıllı cihazların hayatımızı nasıl mahvedebilecekleri hakkındaki teoriler, Black Mirror evreninde şekilleniyor. Fragmanda, "sevimli" rolü yapan ancak zannımızca "Chucky" kadar sempatik olan küçük bir robot da bulunuyor.

Andrew 'Moriarty' Scott, "Kafanızı çevirdiğiniz her yerde bu teknolojik garabetlerle karşı karşıya geliyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.  

Ortada bir yanlış anlaşılma olmasını istemeyiz; ünlü TV serisi bize akıllı telefonlardan,  tabletlerden, ev sistemlerinden veya televizyonlardan vazgeçmemizi söylemiyor. Akıllı telefonların ekranlarına bakmaktan vazgeçmemizi de salık vermiyor. Lakin teknoloji ve yapay zekanın geleceğine pek de iyimser bakmayan senaristlerin fikirleri, bir şekilde karşımıza çıkıyor. 

Netflix'in orijinal serisi Black Mirror; 5 Haziran 2019 tarihinde, dijital televizyon platformunda beşinci sezonuyla karşımıza çıkacak. 

Karşınızda serinin yeni fragmanı:

Black Mirror: Season 5 | Official Trailer | NetflixBlack Mirror: Season 5 | Official Trailer | Netflix
Three new stories about the future we should have seen coming. Black Mirror returns June 5th. Watch Black Mirror, only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with 130 million memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Connect with Netflix Online: Visit Netflix WEBSITE: Like Netflix Kids on FACEBOOK: Like Netflix on FACEBOOK: Follow Netflix on TWITTER: Follow Netflix on INSTAGRAM: Follow Netflix on TUMBLR: Black Mirror: Season 5 | Official Trailer | Netflix This sci-fi anthology series explores a twisted, high-tech near-future where humanity's greatest innovations and darkest instincts collide.

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