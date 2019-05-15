Blak Mirror 5.Sezon Fragmanı Geldi!
Black Mirror'ın beşinci sezon fragmanı, içerdiği sürprizlerle birlikte resmi olarak yayınlandı!
- Barış Terun
Black Mirror, yeni sezonunda fazlasıyla korkutucu bir senaryoyu ekranlara taşıyacak. Seri, şu soruya, senaristlerin zihni vasıtasıyla cevap verecek: "Ya akıllı telefonlar, saf kötülükle harmanlanmış cihazlar olsaydı ve hayatımızı buna göre şekillendirselerdi?"
Baş rollerinde Andrew 'Moriarty' Scott, Topher Grace, Anthony Mackie ve sansasyonel figür Miley Cyrus'un bulunduğu iki dakikalık fragman bize pek çok ipucu veriyor. Akıllı cihazların hayatımızı nasıl mahvedebilecekleri hakkındaki teoriler, Black Mirror evreninde şekilleniyor. Fragmanda, "sevimli" rolü yapan ancak zannımızca "Chucky" kadar sempatik olan küçük bir robot da bulunuyor.
Andrew 'Moriarty' Scott, "Kafanızı çevirdiğiniz her yerde bu teknolojik garabetlerle karşı karşıya geliyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.
Ortada bir yanlış anlaşılma olmasını istemeyiz; ünlü TV serisi bize akıllı telefonlardan, tabletlerden, ev sistemlerinden veya televizyonlardan vazgeçmemizi söylemiyor. Akıllı telefonların ekranlarına bakmaktan vazgeçmemizi de salık vermiyor. Lakin teknoloji ve yapay zekanın geleceğine pek de iyimser bakmayan senaristlerin fikirleri, bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Netflix'in orijinal serisi Black Mirror; 5 Haziran 2019 tarihinde, dijital televizyon platformunda beşinci sezonuyla karşımıza çıkacak.
Karşınızda serinin yeni fragmanı:
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