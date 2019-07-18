Bluetooth Açığı Konumunuzu Sızdırabilir
Bluetooth'ta ortaya çıkan bu açık, kullanıcıların canını bir hayli sıkabilir!
FitBit ve diğer Bluetooth cihazlarının konum verisini sızdırabildiği ortaya çıktı.
Boston Üniversitesi araştırmacıları, çok kullanılan bazı Bluetooth cihazlarının, konum ve diğer hassas bilgileri üçüncü partiler tarafından ulaşılabilir hale getirdiğini söyledi. Güvenlik açığı, cihazların eşleştirme işlevlerinde bulunuyor.
Bu ilişkide, bir cihaz merkezi bir bağlantı görevini üstleniyor, diğeri ise çevresel bir rol oynuyor. Çevresel cihaz, benzersiz bir adres ve bağlantıyla ilgili veri içeren bir sinyal gönderir. Bu noktada çoğu cihaz, yapılandırmaları otomatik olarak güncelleyen rastgele bir adres kullanır. Bu, kullanıcıların gizliliğini korumak anlamına geliyor ancak Boston Üniversitesi araştırmacıları, açık kaynaklı bir "sniffer" algoritması kullanarak, adresleri değiştiğinde bile Bluetooth bağlantılarını tanımlayabileceklerini buldu.
Açık, kişisel veri sızdırmasa da Bluetooth cihazlarını ve kullanıcılarını takip etmekte kullanılabilir. Araştırmacılar, Android'de bir güvenlik açığına rastlamadıklarını söylüyorlar ancak Windows 10 ve iOS cihazları izlenebiliyor.
Güvenlik açığından sıyrılmak için Bluetooth bağlantısını kapatıp açmanız yeterli oluyor, en azından Windows 10 ve iOS cihazlarında. Dahası Bluetooth cihazlarınızı hemen çöpe atmayın çünkü Boston Üniversitesi araştırmacısı Johannes Becker, izlemenin Bluetooth'lu veya Bluetooth'suz başka birçok yolunun olduğunu söylüyor.
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