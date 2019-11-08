Bluetooth Cihazları 1 Km'den Hack'lenebilir

Bluetooth cihazları, düşündüğünzden çok daha uzun mesafelerden hack'lenebiliyormuş!

Bluetooth Cihazları 1 Km'den Hack'lenebilir

Yapılan güvenlik uyarısının ardından Bluetooth cihazlarınızın güvenliğini muhtemelen daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Bluetooth Special Interest Group (SIG), Bluetooth bağlantılarının bir kilometre mesafeye ulaşabildiğini, bunun bazı güvenlik riskleri getirdiğini söyledi.

SIG'ye göre endişeler, en çok endüstriyel cihazlarda yoğunlaşıyor ancak bazı geniş ölçekli sensör ağları ve hatta insansız hava araçları (drone) da endişelere dahil. Her tür Bluetooth bağlantısının siber suçlular için potansiyel bir kapı olduğu, bunların bağlı cihazları, hatta ağın kendisini ele geçirmekte kullanılabileceği belirtiliyor.

SIG'den Martin Wooley, menzili bir kilometreyi bulan Bluetooth bağlantılarının endüstriyel varlık takibi gibi yeni amaçlarla kullanılabileceğini söylüyor. Wooley, Bluetooth'un milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırdığını, ancak bu başarının Bluetooth'un yapabilecekleri açısından dar bir algı" oluşturduğunu düşünüyor.

Bluetooth'u kullanılacak olan geliştiricilerin, iki cihaz arasındaki bağlantı menzilini tahmin eden yeni "Bluetooth Range Estimator" aracını kullanmaları tavsiye ediliyor.

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