BMW'nin Otomobillerine Özel 8K Sinema Ekranı Görenleri Büyüledi!

Arabadayken telefonunuzdan film izlemekten sıkıldınız mı? O halde sizi BWM'nin CES 2022'de tanıttığı yeni Tiyatro Ekranı ile tanıştıralım. Bu ekran arabanızda aradığınız eğlenceyi size verebilir.
BWM'nin Theater Screen adını verdiği bu devasa otomobil ekranı, tam 31 inç boyutunda ultra geniş sinematik bir ekrandan oluşuyor. Yalnızca arka koltuktaki yolcular için tasarlanan bu ekran, arka kabinin genişliğinde görüntü sağlayabiliyor, ancak gerektiğinde de katlanabiliyor. Yani kullanılmadığı durumlarda ekran gizlenebiliyor.
8K çözünürlüğünde (8000x2000 piksel) görüntü üretebilen BWM Theater Screen, 16:9, 21:9 ve 32:9 dahil olmak üzere çeşitli en - boy oranlarında görüntü üretebiliyor. Ekranda Amazon Fire TV entegre olarak gelirken, izleyiciler diğer akış sistemlerine de erişim sağlayabiliyor.
128 GB dahili depolama alanının bulunduğu ekranda, 5G bağlantı desteği de mevcut durumda. Televizyonda ses sistemi de unutulmamış. Lüks ses markalarında Bowers&Wilkins'in 4D Diamond Surround ses sistemi de televizyonda mevcut durumda.
Eğer buraya kadar bu ekranı beğendiyseniz ve satın almak istiyorsanız üzücü haber şu ki, BWM Theater Screen şu an için son tüketici için mevcut değil. Ancak seri üretiminin oldukça yakın olduğu bilgisini aldık. Önümüzdeki aylarda satışa çıkabilir.
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