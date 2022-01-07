BMW'nin Otomobillerine Özel 8K Sinema Ekranı Görenleri Büyüledi!

BMW, otomobillerine özel olarak geliştirdiği, 8K çözünürlüğünde görüntü üreten 31 inç boyutunda devasa sinematik ekranını tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
Oynat BMW'nin 8K Sinema Ekranı Görenleri Büyüledi! BMW, otomobillerine özel olarak geliştirdiği, 8K çözünürlüğünde görüntü üreten 31 inç boyutunda devasa sinematik ekranını tanıttı.

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