Instagram Kullanıcıların Şiddetle İstediği Eski Özellik, Geri Dönüyor!

Instagram, geçtiğimiz ay vaat ettiği kronolojik gönderi görünümünü test etmeye başladı. Şirket, kullanıcıların kronolojik ve algoritmik olarak sıralama arasında geçiş yapma imkanı verecek. Instagram'ın yöneticisi Mosseri'nin belirttiğine göre, yakında kullanıcılar üç farklı sıralama imkanı görecekler: Klasik, Beğenilenler ve Takip Edilenler.
Klasik akış, şu anda Instagram'ın sunduğu ile aynı. Beğenilenler en çok iletişim kurulan hesapların gönderilerini gösterecek. Takip Edilenler ise gönderileri kronolojik sıraya göre dizecek.
Bu değişiklikler ilk etapta herkese aynı anda yollanmayacak. Mosseri, önce test gruplarının üzerinde deneneceğini, ardından "bu yılın ilk yarısında" herkesin kullanımına sunulacağını söyledi.
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