Instagram Kullanıcıların Şiddetle İstediği Eski Özellik, Geri Dönüyor!

Instagram, eski ama bir türlü unutulmayan özelliğini geri getiriyor: Gönderileri kronolojik olarak gösterme seçeneği tekrar hayata geçiyor!

Eski Instagram özelliği geri dönüyor!

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