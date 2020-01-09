Bosch, Otonom Araçlara Yönelik Düşük Maliyetli Sensörünü Duyurdu

Otonom araçların önündeki en büyük engel olan sensör maliyeti, geliştirilen bu yeni sensörlerle tarihe karışabilir!

Bosch'tan Otonom Araçlar için "Ucuz" Sensör

Bosch, yeni uzun menzilli lidar (ışık algılama ve menzil) sensörünün üretime hazır olduğunu duyurdu. Yeni sensör, Bosch'un otomotive yönelik kamera ve radar sensörlerini tamamlıyor.

Yeni lidar sensörünün en önemli özelliği, maliyetinin düşürülmüş olması. Bosch'a göre lidar teknolojisi, piyasadaki araçlarda SAE seviyesini 3'ten 5'e çıkarmak için "vazgeçilmez" bir durumda. Sürüş otomasyonunda 3. seviye, acil fren gibi işlemleri yapabildiğinden sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasına izin veriyor. Ancak araç istediğinde tekrar yola bakmanız gerekiyor. 4. seviyede otomobiller, belirli bölgelerde bağımsız olarak hareket edebiliyor, bu bölgelerin dışında ise bazı durumlarla başa çıkabiliyor. 5. seviyede ise insanın hiçbir katkısı gerekmiyor. Tesla'nın Autopilot'u, SAE ölçeğinde 2. seviye olarak değerlendiriliyor.

Bosch, yeni lidar sensörünün fiyatını ve teknik detaylarını henüz açıklamadı. Firmanın sensörü kullanacak olan bir müşterisinin olup olmadığı da bilinmiyor. Tesla'nın başındaki Elon Musk, daha önce lidar teknolojisinin çok pahalı olduğunu söylemişti ve onu kullananlara adeta hakaret etmişti.

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