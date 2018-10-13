Boston Dynamics İşleri Abarttı! İşte Yeni Video!
Boston Dynamics işleri ilerletti. Atlas artık koşuyor, sıçrıyor ve gerçekten de çok "ürkünç" duruyor. İşte yeni video!
Uzun bir süredir Atlas robotu üzerinde çalışan Boston Dynamics, işleri oldukça ilerletmiş. Bundan iki yıl öncesine kadar bacağı üzerinde dengeye durmaya çalışan Atlas, artık parkura çıkıyor, sıçrıyor ve gerçekten de yaptığı hareketlerle bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor.
Atlas üzerinde çalışmayı sürdüren Boston Dynamics, yeni bir video yayınladı. İnsansı robotunu bir şantiye sahasında özel olarak düzenlediği parkurda değerlendiren Boston Dynamics, yakın bir gelecekte Atlas'a çeşitli alanlarda görev vermeye başlayabilecek gibi görünüyor. Zira işlemci gücü bir hayli artan Atlas, bununla beraber yeni yetenekler de kazanmış.
Atlas, iki ayağı üzerinde daha iyi dengede durabiliyor. Önüne çıkan engellerin üzerinden atlayabilen robot, ayrıca daha seri koşabiliyor ve hatta yüksekliği 40 cm'ye kadar olan basamakları hızlıca çıkabiliyor. Bu arada bu basamakların birbirine çapraz olarak yerleştirildiğini de söylemek lazım. Zira Atlas, diyagonal yerleştirilmiş basamakları sorunsuz aşabiliyor.
Hemen yukarıda zaten Atlas'ın son performansını izleyebilirsiniz. Her ne kadar geleceğe göz kırpmak heyecan verici olsa da, kuşkusuz videodaki cihazın hareketlerinin bir o kadar da ürkütücü geldiği açık.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın