Boston Dynamics İşleri Abarttı! İşte Yeni Video!

Boston Dynamics işleri ilerletti. Atlas artık koşuyor, sıçrıyor ve gerçekten de çok "ürkünç" duruyor. İşte yeni video!

Boston Dynamics işleri abarttı! İşte yeni video!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone, Spam Aramaları Otomatik Olarak Algılayacak
2019 Toyota C-HR SUV, Geri Çağrıldı!
Monster Notebook Ankara'da Mağazasını Açtı
Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Fiyatları Üzdü
Facebook Bir Kez Daha Hack'lendi!

İlginizi çekebilir