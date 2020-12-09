Boyutu Küçük, Performansı Büyük: TP-Link Archer C24

TP-Link, küçük boyutuyla dikkat çeken yeni AC serisi yönlendiricisini satışa sundu. Archer C24 model ürün, hem ev kullanımı için ideal hem de ISS'lere uygun bir çözüm.

Boyutu Küçük, Performansı Büyük

Kablosuz ağ ürünleri pazarının lider markası TP-Link®, farklı tasarıma sahip yeni bir yönlendirici (router) modelini satışa sundu. Archer C24 model adlı ürün, 115 mm'lik boyutuyla yer işgal etmeden her ortamda kullanılabiliyor. Ürün bu küçük boyutuna karşın, yüksek performansa sahip.

802.11ac serisinde giriş seviyesi bir yönlendirici olan Archer C24, çift bant desteği, geniş kapsama alanı sunması, yüksek bağlantı hızları ile bir evin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Son kullanıcıların yanı sıra internet servis sağlayıcılar (ISS) için de uygun bir çözüm olan yönlendirici, ISS'lere, özelleştirme ve yönetim açısından kolaylıklar sağlayan özelliklere de sahip.

Geniş kapsama alanı, hızlı bağlantı, çoklu mod...

Günümüzde evlerde Wi-Fi'a bağlanan cihaz sayısı giderek artıyor. Bu nedenle çok sayıda cihazın aynı anda Wi-Fi'a bağlanabilmesi için kullanıcıların mutlaka çift bant desteği sunan ağ ürünlerini tercih etmesi gerekiyor. Bu sayede e-posta, web'de gezinti gibi basit uygulamalar için 2.4 GHz bandı kullanılırken, online oyun, videokonferans (uzaktan eğitim), film izleme gibi uygulamalar içinse 5 GHz bandından yararlanılıyor ve internet trafiği tıkanmıyor. Archer C24 yönlendirici çift bant desteğine sahip ve 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 433 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

Ürün, küçük boyutunun aksine Wi-Fi kapsama alanında da yüksek performans sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan dört adet yüksek kazançlı anten, standart bir evin her noktasına Wi-Fi sinyallerini rahatlıkla ulaştırabiliyor. Antenlerin çapraz olarak konumlanması, çok yönlü bir kapsama sunuyor.

Bu küçücük kutu, kullanıcılara üç farklı mod sunuyor. Üründe standart olan yönlendirici modunun yanı sıra erişim noktası (access point) ve menzil genişletici (range extender) modları da yer alıyor. Kullanıcılar Wi-Fi gereksinimlerine göre bu modları tercih edebiliyor.

Ebeveyn kontrolü, misafir ağı, sağlamlık, hepsi minik kutuda

Archer C24 yönlendirici TP-Link'in Tether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup yönetiliyor. Aile üyelerinin internette güvenliği ve denetimi için Ebeveyn Kontrolü özelliği; ağ adı ve şifresini paylaşmadan gelen misafirlerin ağa dahil olmasını sağlayan Misafir Ağı ve cihazlara öncelik vermeyi sağlayan QoS özellikleri akıllı telefonlardan Tether uygulaması ile son derece kolay kullanılabiliyor.

Pek çok dayanıklılık testinden (sürekli iletim testi, sağlamlık testi, zorlu ortam testi, RAM stres testi, kapasite testi, flash testi) geçmiş olan Archer C24, Türkiye'de KDV dahil 32,90 USD fiyatla satışa sunuluyor.

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