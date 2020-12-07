YouTuber Logan Paul, dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr ile dövüşecek

YouTuber Logan Paul, 20 Şubat'ta dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr.'la dövüşmek için bir anlaşma yaptı. Karşılaşma Fanmio adlı platform üzerinden yayınlanacak.

YouTuber Logan Paul dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr.'la dövüşecek

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr. 50-0 rekora sahip, beş ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonluğu ve bir Olimpik bronz madalya ile namağlup bir şampiyon. Logan Paul ise bir YouTuber.

Logan ve Jake Paul isimli iki kardeş, YouTube kanallarına daha fazla kullanıcı çekebilmek için pek çok farklı girişimde bulunmuştu. Bu girişimlerden sonuncusu ise dünyaca ünlü boksör Mayweather'a meydan okumak oldu.

YouTuberlar daha önce, sporcu kişilikleri ve dövüş müsabakalarıyla da dikkat çekmişti. 

"Boks Çocuk Oyunu Değildir"

Mayweather geçtiğimiz ay Twitter'da Logan Paul'a seslendi, YouTuber'larla boks yapma konusundaki düşüncelerini anlattı ve "boks ve dövüşün çocuk oyunu olmadığını" söyledi.

Logan Paul'un kardeşi Jake Paul ise, Mayweather'a yanıt vererek NBA yıldızı Nate Robinson'u nasıl nakavt ettiğini anlattı.

"1,50 Boyunda, 50 Küsür Yaşında, Emekli Olmalı"

Jake Paul, Daily Beast'e yaptığım açıklamada "Youtuber olarak dövüşmek, beni rahatsız etmiyor" dedi ve Mayweather ile ilgili "Sonuçta 1.50 boyunda, yani aslında buradaki küçük çocuk ve belli ki sadece ilgi istiyor. Elli küsur yaşında. Emekli olmalı. Bu yüzden sadece YouTube çocukları hakkında konuşarak alaka düzeyini artırmak istiyor çünkü şu anda ortaya çıkan bizleriz. "

Mayweather Jr. aslında, henüz 43 yaşında ve yaklaşık 170 boyunda. Yani aslında Logan Paul ve Jake Paul kardeşler, beklediklerinden daha dinç bir rakiple karşılaşacak. 

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Fanmio platformu üzerinden yayınlanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şimdilerde 24,99 dolar (yaklaşık 235 TL). 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan karşılaşmanın tarihi yaklaştıkça bilet fiyatı da artacak.

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