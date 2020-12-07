YouTuber Logan Paul, dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr ile dövüşecek

YouTuber Logan Paul, 20 Şubat'ta dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr.'la dövüşmek için bir anlaşma yaptı. Karşılaşma Fanmio adlı platform üzerinden yayınlanacak.