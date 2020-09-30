Bozuk Dosyaları Kurtarmak İçin Kullanabileceğiniz En İyi 4 Program

Sisteminizdeki dosyalar farklı nedenlerle bozulabilirler. Bazen yazılımdaki bir hata dosyanın yanlış yazılmasına neden olabilir. Bazen ise dosya açıkken programın kilitlenmesi, dosyanın bozulmasına yol açabilir. Belki de en kötüsü, elektrik kesintisi, işletim sisteminin çökmesi gibi durumlarda dosyalar kendi kendilerine bozulabilirler.
Bozulan dosyaları geri getirmek zor olduğundan, düzenli olarak yedeklemenin büyük faydası var. Ancak iş işten geçtiyse veya geri getirmek istediğiniz dosyayı henüz yedeklemediyseniz, deneyebileceğiniz yollar mevcut. Dosya kurtarmanın başarısı, bozulan dosya türüne ve kullandığınız kurtarma yazılımına göre değişiyor. İşte hasarlı dosyayı kurtarmak için deneyebileceğiniz 4 program.
1. Repair Toolbox
22 tek amaçlı araçtan oluşan Repair Toolbox, farklı dosya türlerini onarmayı amaçlıyor. Araçların tümü aynı şekilde çalışıyor: Bozulan dosyayı seçmeniz, onarılan dosya için bir isim belirlemeniz ve Repair'e tıklamanız gerekiyor. Desteklenen formatlar arasında Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Pdf, Zip, Rar, Illustrator, Photoshop ve çok daha fazlası var.
Repair Toolbox tamamen ücretsiz değil, her aracın bazı kısıtlamaları bulunuyor. Örneğin PDF aracının demo sürümü, belgenin sadece ilk sayfasını kaydediyor.
İndirin: Repair Toolbox
2. Hetman File Repair
Hetman File Repair isminden anlaşılanın aksine genel bir dosya kurtarma aracı değil ve sadece resimlere odaklanıyor. Bunun silinen resim dosyalarını geri getirmekle aynı şey olmadığını söyleyelim. Resim dosyası elinizdeyse ve açılmıyorsa, araç bu noktada kendini gösteriyor.
Hetman File Repair ile bozulan JPEG, BMP ve PNG dosyalarını kurtarmayı deneyebilirsiniz.
Hetman File Repair dosyaları ücretsiz olarak tarasa da, onarmak ve kaydetmek için bir lisans satın almanız gerekiyor. Aracın kişisel kullanıma yönelik Home sürümü 60 dolar, iş kullanımına yönelik Office sürümü ise 140 dolar.
İndirin: Hetman File Repair
3. Digital Video Repair
Bozuk MP4, Mov ve Avi dosyalarını onarabilen Digital Video Repair'in çalışabilmesi için dosyaların Xvid, DivX, MPEG4, 3ivx veya Angel Potion ile kodlanmış olması gerekiyor. Yazılımın ek yazılımlar yüklemeye çalıştığını ancak bu ek yazılımın zararlı olmadığını söyleyelim.
İndirin: Digital Video Repair
4. Stellar Microsoft Office Repair Toolkit
Stellar Microsoft Office Repair Toolkit, Word belgelerine, Excel tablolarına ve PowerPoint sunularına odaklanan üç araçla geliyor. Uygulamayı çalıştırdığınızda isterseniz tüm sisteminizi bozuk dosyalar için tarayabiliyorsunuz. İkinci seçenek olarak bozulan dosyayı seçebiliyorsunuz. Stellar Microsoft Office Repair Toolkit, parola korumalı dosyaları bile tamir edebiliyor.
Şirketlere yönelik bir program olduğundan Stellar Microsoft Office Repair Toolkit'in fiyatı biraz pahalı. Aracı ücretsiz olarak indirip, bozuk dosyaları ön izleyebilirsiniz. Ancak onarım işlevini kullanabilmek için 69 dolar ödemeniz gerekiyor.
İndirin: Stellar Microsoft Office Repair Toolkit
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