NASA, Ay'da Enerji Sorununu Çözebilene Küçük Bir Servet Ödeyecek

NASA ve HeroX, Ay'da uzun süreli enerji sorunu için çözüm sunanlara ufak bir servet ödeyeceğini ilan etti.

29 Eylül 2020 14:00

Levent Öztürk