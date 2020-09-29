NASA, Ay'da Enerji Sorununu Çözebilene Küçük Bir Servet Ödeyecek

Eğer NASA Ay üzerinde uzun süreli bir şekilde varlığını korumak istiyorsa, Ay gecelerinin bazı durumlarda iki haftadan daha fazla sürebilmesinden dolayı güneş enerjisine bir alternatif güç kaynağı bulması gerekecek. Ajans, bu amaçla kendi dışındaki firmalardan yardım istiyor.
NASA, bir çeşit sosyal ağ olan HeroX ile, bu iş için önemli bir ortaklık kurmuş durumda. Kamu kaynaklı davet "Watts on the Moon" (Ay'da Watt – "What's on the Moon" - "Ay'da Ne Var" sorusu ile yapılan bir kelime oyunu) ile Ay görevleri için enerji çözümleri üretebilenlere toplam 5 milyon dolara kadar çıkan ödüller sunulacağını söylüyor. Hatta ödül kazananlar, teknolojinin bir Ay yolculuğu için onaylanmasını beklemek zorunda bile kalmayacaklar.
Üç fazlı davet ilk olarak yaratıcıların üç eyleme sahip bir göreve güç sağlayabilecek çözümler sunmaları ile başlıyor. NASA, her eylem için üçe kadar kazanan seçecek ve her biri için 100.000 dolar ödül verecek ve seçim için bunların rakibi olan ancak seçilmeyen dörde kadar çözüm de 50.000 dolar alacak. Faz 2'de ise kazananların prototip geliştirmeleri istenecek ve 4.5 milyon dolara kadar ödül dağıtılacak. Eğer bir ya da daha fazla firma üçüncü faza ulaşırsa, Ay'da "çalışma gösterimi" için donanım üretmek adına NASA ile ortaklık kuracaklar.
Kişisel katılımcıların sadece ABD vatandaşı olmaları gerekirken, organizasyonların ise temel olarak ABD dışında çalışmaları gerekecek.
Bu uygulamanın istendiği gibi çalışıp çalışmayacağı belli değil ancak NASA'nın kamu kaynaklı seçenekleri incelemek için yeterli sebebi olduğu söylenebilir. Her ne kadar bu teknoloji Ay'a dönecek ilk kişiler için (her şey planlandığı gibi giderse 2024 yılında) hazır olmayacak olsa da, eğer görevler ve yerleşimler uzun karanlık dönemlerde enerji sağlayamazlarsa bu görevlerin çok da uzun süre devam edemeyecekleri rahatlıkla söylenebilir.
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