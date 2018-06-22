Brave: Reklam İzleyerek Kripto Para Kazanın
Gizlilik üzerine geliştirilen Brave internet tarayıcısı, reklam izlediğinizde sizi kripto para ile ödüllendiriyor.
Gizlilik temelli internet tarayıcı Brave, Basic Attention Token (BAT) adlı sistemi ile reklam izleyen kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefliyor. Mozilla'nın eski tartışmalı CEO'su Brendan Eich tarafından kurulan şirket, en başta kullanıcıların sevdikleri içerik yaratıcılarına anonim şekilde bağış yapmayı mümkün kıldı. Şimdiyse test halinde olan Brave sürümü beraberinde 250 önden hazırlanmış reklamla geliyor. Bu hareket bir çok büyük haber sitesi tarafından telif hakkı ihlali olarak görülüyor.
Sıradan çevrimiçi reklamlardan farklı olarak Brave, bizzat kendi hazırladığı reklamları sunuyor ve hedefli reklamlar için topladığı verileri hiç kimse ile paylaşmıyor. Bu yöntem sadece Brave içinden izlenen sitelerin reklamlarından gelir elde etmesini engellemekle kalmıyor, üstüne kendi seçip hedeflediği reklamları koyuyor ve ziyaret edilen siteleri reklam verilerinden uzak tutuyor.
Brave ilerleyen aşamalarda BAT sistemine gönüllü olarak katılan kullanıcıları kripto para birimi ile ödüllendirmeyi hedefliyor. Şimdilik izlenen reklam başına ne miktarda para ödeneceği bilinmiyor, ancak şirketin resmi bir blog gönderisine bakılırsa kullanıcıların reklam gelir payı %70 olacak. Brave şimdilik bu paraları gerçek paraya çevirmek için bir seçenek sunmuyor, ancak biriktirdiğiniz kripto paraları YouTube'da sevdiğiniz içerik yaratıcılarına destek olmak için bağışlayabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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