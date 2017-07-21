Bu 5 Uygulamayla Telefon Kullanımını Azaltın!
Telefonunuza gün içinde belki saatlerce bakıyorsunuz. Peki bu süre içerisinde neler yapıyorsunuz? Bu uygulamalar, cevabı size verecek!
Akıllı telefonlar 21. yüzyılın hem en iyi, hem de en kötü gelişmelerinden bir tanesi. Çoğu kullanıcı telefon ekranı başında çok fazla zaman geçiriyor. Otobüsle işe giderken haberleri okumak güzel ancak ailenizle güzel bir restoranda yemek yerken telefona bakmak, işleri biraz abartmak demek.
Akıllı telefon kullanımını azaltmak isteyen milyonlarca kullanıcıdan biriyseniz, telefon kullanırken zamanınızı nasıl tükettiğinizi görmek size yardımcı olabilir. Bunun için "kullanım izleyici" uygulamalardan faydalanmanız gerekiyor. İşte telefonda harcadığınız süreyi azaltmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamalar.
1. QualityTime
QualityTime, Play Store'daki en iyi kullanım takibi uygulamalarından bir tanesi. Uygulama, PIN kodunuzu ne kadar sıklıkta girdiğinizden hangi uygulamayı ne kadar uzunlukta kullandığınıza her tür istatistiği tutuyor. Uygulamayı ne kadar uzun kullanırsanız, sonuçların o kadar detaylı olduğunu göreceksiniz. QualityTime, zamanınızı daha düzenli harcamanızı sağlayacak işlevlere de sahip.
Google Play'den indirin: QualityTime
2. App Usage
QualityTime'a alternatif bir uygulama olan App Usage, birkaç işleviyle öne çıkıyor. Uygulamaları "boyuta" ve "alfabetik" olarak sıralamanın yanında kullanım süresi, kullanım sıklığı ve ortalama kullanım süresi gibi ölçütlere göre de sıralama olanağınız var. Buna ilave olarak uygulama, cihazınızdaki tüm kurulumları idare edebiliyor. Uygulama, tek dokunarak yükleme işlevi sayesinde tüm yüklemeleri ve kaldırmaları günlüğe kaydedebiliyor.
Google Play'den indirin: App Usage
3. Time Used
Time Used, uygulamaları kategorilendirme işleviyle dikkat çekiyor. Her uygulamayı tek tek görüntüleyebilen Time Used, toplamda ne kadar oyun oynadığınızı, sosyal ağlarda gezdiğinizi, web'de dolaştığınızı gösterebiliyor.
Google Play'den indirin: Time Used
4. Time Lock
Time Used ile aynı grup tarafından geliştirilen Time Lock, şimdiye kadar saydığımız uygulamaların aksine, kullanımınızı kontrol altına almak için daha şiddetli önlemler alıyor. Bir kilit ve geri sayım sayacı içeren uygulama, telefonunuz kilitliyken sadece çağrı alıp göndermenize izin veriyor. Twitter, Facebook gibi zaman öldüren uygulamalar Time Lock tarafından engelleniyor.
Google Play'den indirin: Time Lock
5. Forest
Forest veri toplamayla uğraşmak yerine işleri oyunlaştırıyor. Yapmanız gereken şey basit. Günün başında bir tohum ekiyorsunuz ve bu tohum, gün içerisinde bir ağaca dönüşüyor. Uygulamayı bırakıp Facebook'a veya zaman öldüren herhangi bir uygulamaya bakarsanız ağaç ölmeye başlıyor. Uygulama dışında çok fazla zaman geçirmeniz, ağacın tamamen ölmesi ve oyuna baştan başlamak demek.
Google Play'den indirin: Forest
Zeynel A. Öztürk
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