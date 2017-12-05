Bu Akıllı Yüzük ile Yazmak Mümkün
Akıllı yüzük fikri artık öldü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yeni yüzük, adeta sizin yerinize yazı yazıyor!
Akıllı yüzükler bir dönem çok konuşuluyordu. Zamanında birkaç prototip de görmüştük. Fakat sonrasında uzunca bir süre adından bahsedilmedi. Görünüşe göre çalışmalar sürüyor. Zira gelen son haberler, teknoloji uzmanlarının yazmaya elverişli bir yüzük geliştirmek için çalıştığını gösteriyor.
Şu an prototip aşamasında olan FingerSound, tabiri caizse parmağınızdan ses çıkmasını sağlıyor. Parmak hareketlerinizle çeşitli kelime ve numaralar yazmanızı sağlayabilen FingerSound, böylece akıllı telefonlarda klavye ihtiyacını gelecekte ortadan kaldırabilir.
FingerSound, yalnızca akıllı telefonlar düşünülerek değil, daha küçük ekranlı cihazlarda yazı yazmayı kolaylaştırmak için de geliştiriliyor. Mesela bu yüzük sayesinde, akıllı saatlerimizi daha etkili biçimde kullanabilir, hatta bunu teknolojinin diğer noktalarına da taşıyabiliriz. Ancak o zamana kadar çalışmaların tamamlanması için uzun bir süre bizi bekliyor. FingerSound'un nasıl çalıştığını ise, hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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