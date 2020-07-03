Bu Bilgisayar İş Hayatını Daha Kolay Hale Getiriyor

Son on yıldan bu yana şirketlerin gündemlerindeki en önemli konuların başında "Dijital Dönüşüm" geliyor. Pek çok şirket bu alana yatırım yapsa da tam anlamıyla dijital dönüşümü hayata geçiremedi. Son aylarda gündemde olan Covid 19 ile birlikte gelişen süreç bu konuda önemli bir dönüm noktası oldu.