Bu Böcek Suda Yürüyor. Daha İlginci, Suda Sırt Üstü Olarak Yürüyor Olması!

Hayvanlar alemine ne kadar derin bakarsanız o kadar garip şeyler görebiliyorsunuz. Kendi kafasını vücudundan ayırarak yeni bir vücut oluşturan deniz salyangozlarından tek bir gaz çıkışı ile altıya kadar termiti öldürebilen zarkanatlara kadar pek çok farklı ve ilginç canlı bulunuyor. Saha araştırmacıları da genellikle bilinmeyen veya ilginç davranışları incelemeye özel bir konu olarak bakıyorlar.
Dr. John Gould ve Dr. Jose Valdez de, Avustralya'daki Watagan Dağları'ndaki havuzlarda iribaş ararken, suda hareket eden olağandışı bir şey gördüler. Yaklaşık bir tırnak büyüklüğünde bir böcek, suyun yüzeyinde hızla ilerliyordu. Ancak bu böcek, üst tarafı - yani havanın olduğu yeri - kullanmak yerine, kendisi su altındayken suyun yüzeyi boyunca hızla ilerliyordu. Şaşırtıcı bir konsept olduğu kesin ama neyse ki, ikili hayvanın bir videosunu çekti ve bulgularını Ethology dergisinde yayınladı.
Görüntüler, bu davranışın bir böceğin uyguladığı herhangi bir ayrıntıda ilk kez görüntüleniyor. Valdez'in söylediğine göre, suda yaşayan benzer görünümlü birçok böcek olduğundan ve baş aşağı olması bu böceğin tanımlanmasını çok zorlaştırdı. Ancak, böcekler konusunda uzmanlaşmış bir entomolog olan Martin Fikácek'ten biraz yardım aldılar, bu da daha sonra onun su böceği familyası Hydrophilidae'ye, diğer adıyla su çöpçü böceği olarak bilinen aileye ait olduğunu belirlemesine yardımcı oldu.
Çöpçü böcekler, neredeyse tüm hayatlarını su altında geçiriyorlar, sadece oksijen için yüzeye çıkıyorlar. Eşsiz morfolojileri, oksijenin vücut tüylerinde tutularak su altında uzun süre oksijenli kalmalarını sağlarken, su altında yanlarında hava baloncukları taşıdıkları da görülmüş. Videodaki böceğin de yanında bir baloncuk taşıdığı görülüyor ve Gould ve Valdez bunun böceğin su yüzeyinin alt tarafına yapışmasında rol oynayabileceğinden şüpheleniyor.
Henüz çok yeni bir gözlem olmasından dolayı, bu davranışla ilgili cevapsız kalan birçok soru var. Bu böceklerin su itici gövdeleri olduğundan, eylemin nasıl mümkün olduğu başlı başına bir bilmece. Normalde bu sebepten dolayı böceklerin su tarafından itilerek suyun üzerine çıkması beklenir ancak durum böyle değil ve araştırmacılar, böceğin sadece bu şekilde yürümekle kalmayıp, su yüzeyinin alt tarafında da hareketsiz kalabildiğini de belirtiyor. Gould'un belirttiği üzere "Bu, herhangi bir enerji harcamadan su yüzeyinde kalabileceği anlamına geliyor. Bu, kertenkeleler gibi su yüzeyinde hareket eden ve yüzeye batmamak için koşmaya devam etmesi gereken büyük hayvanların aksine bir durum. Bu yetenek aynı zamanda hareketsiz kalırken çıkardığı gürültü miktarını en aza indirerek yırtıcıları önleyebileceği anlamına da gelebilir."
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