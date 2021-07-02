Windows 10 ile Kaybolan "Windows Deneyim Dizini" Skorunu Geri Getiriyoruz

"Windows Deneyim Dizini" işlevini hatırlıyor musunuz? Bu işlev sayesinde bilgisayarınızın performans seviyesi hakkında genel bir bilgi sahibi olabiliyordunuz. Microsoft, aracın grafik sürümünü Windows 8.1'de kaldırdı ancak altında çalışan Windows Sistem Değerlendirme Aracı, yaşamayı sürdürüyor.
Aşağıda Windows 10'da Windows Deneyim Dizini puanını nasıl öğrenebileceğinizi açıkladık.
Komut Satırıyla Sistem Skoru Görüntüleme
1. Başlat Menüsünü açın ve cmd yazın, çıkan sonuca sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır'a tıklayın.
2. Komut satırı açıldığında winsat formal yazın.
3. İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Bittiğinde sonuç raporu XML dosyasını C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore klasöründe bulacaksınız.
4. Bu klasörü açtıktan sonra testi gerçekleşirdiğiniz tarihi içeren dosya adlarını bulun. [test tarihi] Formal.Assessment (Recent).WinSAT.xml adlı dosyayı açın.
5. Sorulduğunda dosyayı web tarayıcınızla açın. Web tarayıcınız, XML dosyasını okunur hale getirecektir.
Deneyim Dizini puanını XML dosyasının üstüne yakın bir konumda bulacaksınız.
Alternatif yol: PowerShell'i Kullanın
WinSAT komutunu Windows PowerShell üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Burada benzer şekilde çalışan komut, çok daha temiz bir çıktı sağlıyor.
1. Başlat Menüsünü açın ve powershell yazın, ardından Windows PowerShell sonucuna sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır'a basın.
2. PowerShell açıldığında şu komutu girin: Get-CimInstance Win32_WinSat
Toplam Deneyim Dizini puanınız, WinSPRLevel karşısında görüntülenecek.
Windows Deneyim Dizini'ne Alternatifler
Windows Deneyim Dizini, sisteminizin performansını değerlendirmek için ideal bir yol değil. Bunun en önemli nedeni, puanınızın en yavaş çalışan donanım tarafından belirlenmesi. Örneğin sabit diskiniz, toplam puanınız çok yüksek bile olsa onu aşağı çekebilir.
Sistem performansınızı daha isabetli değerlendirmek, işlemci, bellek, grafik kartı gibi bileşenleri ayrı ayrı test etmek için, hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz yazımıza göz atmanızı öneriyoruz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın