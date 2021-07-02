Windows 10 ile Kaybolan "Windows Deneyim Dizini" Skorunu Geri Getiriyoruz

Windows'un Windows 10 ile ortadan kaybolan "Windows Deneyim Dizini" özelliğinin aslında arka planda yaşamaya devam ettiğini biliyor musunuz? İşte, Windows 10'da "Windows Deneyim Dizini" puanını bulmanın yolları...

Windows 10'a Deneyim Dizini Puanını Geri Getirin!

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