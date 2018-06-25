Bu Ceplerde WhatsApp Duruyor
Eğer bu işletim sistemlerinden birini kullanan bir telefona sahipseniz, önümüzdeki günlerde WhatsApp'a veda edeceksiniz!
Pek çok mobil uygulama, zaman geçtikçe eski işletim sistemlerine sahip telefonlarda desteklenmemeye başlıyor. Bu uygulamalar arasında en önemlilerden biri de, kuşkusuz WhatsApp. WhatsApp'ın belirli bir takvim içerisinde keseceği destek, 20 milyona yakın telefonu etkileyecek.
Öncelikle önümüzdeki birkaç gün içerisinde WhatsApp desteği kesilecek olan işletim sistemlerini listeleyelim:
* Android 2.3.3 ve öncesi
* Windows Phone 8.0 ve öncesi
* iPhone iOS 6
* Nokia Symbian S60
* BlackBerry OS ve BlackBerry 10
Nokia S40 işletim sistemini kullanan telefonlar, bu yılın Aralık ayında WhatsApp desteğini kaybedecek. Son olarak, 2020 Şubatında desteğin kesileceği işletim sistemleri şu şekilde:
* Android 2.3.7 ve öncesi
* iOS 7 ve öncesi
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın